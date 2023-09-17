Армянская пропаганда о "голоде" в Карабахе - типичная политическая спекуляция

Кыргызская газета "Вечерний Бишкек" опубликовала статью о ситуации вокруг Лачинской дороги и политических манипуляциях Армении.

Как передает Day.Az, в публикации приводятся слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева из его телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном о том, что после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима.

Далее со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Кыргызстане Лятифа Гандилова приводятся подробности сложившейся ситуации.

В статье подчеркивается, что Армения не смогла смириться с реальностью лишения возможности снабжения и содержания своих не полностью выведенных вооруженных сил на территории Азербайджана, незаконной добычи его природных ресурсов и начала кампании по манипулированию и введению в заблуждение международного сообщества. Эта страна искусственно разжигает напряженность, пропагандируя этническую ненависть, фальсифицируя факты, и продолжает инсценировать наличие "блокад" и "гуманитарных кризисов". Как показывает развитие событий, Ереван старается привлечь в конфликт внешние силы и до бесконечности затянуть процесс нормализации и подписания мирного договора, отмечается в публикации.

"Вечный вопрос, зачем Армения нагнетает обстановку, игнорируя мирные инициативы Азербайджана. Причина кроется в том, что изначальные цели Армении нисколько не изменились. Она просто ожидает более подходящего момента, а для этого интернационализирует вопрос и тем самым затягивает процесс мирного договора, как затягивала весь переговорный процесс в течение 30 лет, чтобы, если повезет, опять поднять на повестку дня пресловутый вопрос статуса. А этому уже больше не быть", - подчеркивает азербайджанский дипломат.

Несмотря на то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда говорит о том, что армянское население является полномочными гражданами Азербайджана, Армения на весь мир трубит о том, что Азербайджан якобы держит в блокаде армянское население Карабаха и там настоящий гуманитарный кризис. Именно в такой ситуации Азербайджан через Общество Красного Полумесяца страны отправил 40 тонн муки для армянского населения Карабаха. Но уже больше недели этот груз простаивает на дороге Агдам-Ханкенди. Перекрывшие трассу армянские сепаратисты заявляют, что "ни при каких обстоятельствах, даже если будут умирать от голода", этот груз не пропустят. И, как правильно отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, ситуация вокруг Лачинской дороги носит не гуманитарный, а политический характер.

"И в самом деле, если армянам в Ханкенди не хватает хлеба, то почему туда не пропускают десятки тонн муки, ожидающие на расстоянии всего 20 километров? То есть трескучая армянская пропаганда об "опасности голодной смерти, нависшей над армянами Карабаха", является типичной политической спекуляцией, цель которой - помешать Азербайджану восстановить полный суверенитет над своей территорией", - говорится в публикации кыргызского издания.

"Согласно международным гуманитарным нормам, любая гуманитарная помощь, адресованная той или иной стране, освобождается от таможенных пошлин. Однако Азербайджан не объявлял о гуманитарной катастрофе на части своей территории, временно входящей в зону ответственности российских миротворческих сил. И, соответственно, не призывал к оказанию иностранной гуманитарной помощи. Что же касается заявлений представителей сепаратистского режима в Ханкенди о так называемом "гуманитарном кризисе", то под ними нет ровным счетом никаких оснований, поскольку Азербайджан готов бесперебойно обеспечивать карабахских армян всем необходимым, осуществляя поставки по дороге Агдам-Ханкенди", - отмечает Лятиф Гандилов.

По его словам, требование Баку заключается только в следующем: необходимо начать процесс реинтеграции армянских жителей Карабаха в правовое пространство Азербайджана, который должен сопровождаться ликвидацией сепаратистского режима в Ханкенди, а также всех незаконных вооруженных формирований, напрямую финансируемых Арменией.

"Другим не менее важным моментом, я даже сказал бы очень важным моментом, является то, что, когда говорят о Лачинской дороге, при этом стараются вообще забыть об открытии дороги в Нахчыван. В 9-м пункте трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года предусмотрено: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств, грузов в обоих направлениях", - подчеркнул в заключение посол.