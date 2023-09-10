Сепаратисты отказываются пропускать российскую гуманитарную помощь

Грузовик с гуманитарной помощью Российского Красного Креста остановился возле гостиницы "Барда" в Бардинском районе.

Как передает Day.Az, сепаратисты отказываются принимать груз по дороге Агдам-Ханкенди после того, как анонсировали, что все-таки примут груз.

Отметим, что продовольствие, предназначенное семьям армянского происхождения, проживающим в Ханкенди, должно было быть доставлено в Аскеран сегодня около 10 часов.

Подобные действия являются следствием очередной неконструктивной позиции сепаратистов в Карабахе, а также, по информации достоверных источников, давления международного комитета Красного Креста и Запада на российское общество Красного Креста.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана.