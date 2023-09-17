https://news.day.az/politics/1598630.html Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Агдама
Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Агдама
17 сентября около 13:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, попытались заложить мину перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны.
"В результате неотложных мер, принятых частями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - отметили в ведомстве.
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