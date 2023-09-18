Названы места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана

На территории села Дашалты Шушинского района обнаружены останки 28 человек, в селе Фаррух Ходжалинского района - 12, в селе Эдилли Ходжавендского района - 27, в селе Юхары Сеид Ахмедли Физулинского района - 9, на территории тюрьмы в городе Шуша - 31 (всего 107 человек).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев во время выступления на международной конференции на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

По его словам, в то же время, проводятся тщательные исследования останков не менее 98 человек, обнаруженных на территории Агдамского, Шушинского, Гёйгельского, Тертерского, Физулинского, Зангиланского, Джебраильского, Кяльбаджарского, Лачинского и Ходжавендского районов в ходе масштабных строительно-восстановительных работ, охватывающих все районы на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что 18 сентября при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в Баку проводится международная конференция на тему "Повышение национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, а также международных политических экспертов.