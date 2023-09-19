https://news.day.az/politics/1599165.html Кадры уничтожения армянского полка радиоэлектронной борьбы в Ханкенди - ВИДЕО
Кадры уничтожения армянского полка радиоэлектронной борьбы в Ханкенди - ВИДЕО
Точечным ударом уничтожен полк радиоэлектронной борьбы ВС РА в городе Ханкенди, передает Day.Az.
Напомним, что ранее Минобороны АР обхявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана.
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