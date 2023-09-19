https://news.day.az/politics/1599233.html Председатель ОБСЕ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
Председатель ОБСЕ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.
Об этом Буяр Османи написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре