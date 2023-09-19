Председатель ОБСЕ встретится с главами МИД Азербайджана и Армении

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Буяр Османи написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (Twitter), сообщает Day.Az.

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