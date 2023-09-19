https://news.day.az/politics/1599291.html Личный состав МВД Азербайджана работает в усиленном режиме - Эльшад Гаджиев
Личный состав МВД Азербайджана работает в усиленном режиме - Эльшад Гаджиев
Личный состав министерства внутренних дел Азербайджана работает сейчас в усиленном режиме на всей территории страны.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев на сегодняшнем совместном брифинге СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Госпогранслужбы Азербайджана.
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