https://news.day.az/politics/1599363.html Байрамов и Фидан встретились в Нью-Йорке
Байрамов и Фидан встретились в Нью-Йорке
19 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках визита в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az.
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