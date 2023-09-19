Байрамов и Фидан встретились в Нью-Йорке

19 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в рамках визита в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az.

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