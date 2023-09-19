https://news.day.az/politics/1599365.html Посол Азербайджана во Франции рассказала журналистам об антитеррористических мероприятиях в Карабахе - ФОТО
Посол Азербайджана во Франции рассказала журналистам об антитеррористических мероприятиях в Карабахе - ФОТО
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых Азербайджаном против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе страны.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом она написала в социальной сети "Х".
"Была рада принять представителей Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних событиях в регионе, в том числе антитеррористических мероприятиях Азербайджана".
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