Посол Азербайджана во Франции рассказала журналистам об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых Азербайджаном против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе страны.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом она написала в социальной сети "Х".

"Была рада принять представителей Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних событиях в регионе, в том числе антитеррористических мероприятиях Азербайджана".