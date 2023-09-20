Генеральный секретариат ОИС вновь подтверждает свою поддержку территориальной целостности Азербайджана

Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) осуждает серию крупномасштабных военных провокаций и террористических актов, совершенных вооруженными силами Армении в Карабахском регионе Азербайджана 19 сентября, в результате которых погибли военнослужащие и мирные жители.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении ОИС.

"Генеральный секретариат выражает глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Азербайджана и желает пострадавшим скорейшего выздоровления. Генеральный секретариат призывает Армению выполнить свои обязательства в соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным между Азербайджаном, Арменией и РФ 10 ноября 2020 года, а также соглашениями, достигнутыми между Азербайджаном и Арменией, и вывести вооруженные силы Армении из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с положениями трехстороннего заявления. Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом министров иностранных дел ОИС на его 49-й сессии, состоявшейся в Нуакшоте (Исламская Республика Мавритания) 16-17 марта 2023 года, Генеральный секретариат призывает к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности друг друга. Генеральный секретариат считает, что обеспечение продолжения всеобъемлющего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией является единственным способом установления мира, безопасности, процветания и постоянной стабильности в регионе", - говорится в заявлении.