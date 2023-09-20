Израиль заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны выразили готовность и впредь активно развивать политический диалог на различных уровнях по всем аспектам двусторонних отношений, носящих стратегический характер, а также по международным и региональным вопросам.

С чувством удовлетворения было отмечено, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в области экономики, безопасности, туризма, образования, торговли, высоких технологий и других сферах. В этом контексте была подчеркнута успешная деятельность Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль. Выражена уверенность в том, что открытие в Израиле торгового и туристического представительств Азербайджана, а также учреждение посольства внесет вклад в развитие двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал Эли Коэна о военно-политических провокациях, совершенных Арменией и подчеркнул, что основная цель проведенных в ответ на эти провокации антитеррористических мероприятий против армянских незаконных вооруженных формирований заключалась в обеспечении мира и стабильности в регионе, разоружении незаконных сил и роспуске сепаратисткого режима.

Министр иностранных дел Государства Израиль Эли Коэн сказал, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.