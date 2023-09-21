На встрече в Евлахе только флаг Азербайджана

21 сентября 2023 года в городе Евлах по приглашению Администрации Президента Азербайджана проходит встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На переговорах стоит только один флаг - флаг Азербайджана. Это показывает, что в Карабахе с сепаратизмом покончено.

На встрече обсуждаются вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Центральные власти Азербайджана на встрече представляют ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха представляют Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

В качестве участника на встрече присутствует представитель российского миротворческого контингента.