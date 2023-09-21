Администрация Президента Азербайджана об итогах встречи в Евлахе
Достигнута договоренность об очередной встрече с представителями армянского населения Карабаха.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, говорится в заявлении Администрации Президента Азербайджана по итогам сегодняшней встречи в Евлахе.
Отметим, что по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.
В качестве участника на встрече присутствовал руководитель российской стороны Российско-турецкого совместного мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов.
На встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.
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