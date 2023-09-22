https://news.day.az/politics/1600163.html Армяне покидают боевые позиции в селах Сейсулан и Ярымджа Тертерского района - ВИДЕО
Армяне покидают боевые позиции в селах Сейсулан и Ярымджа Тертерского района - ВИДЕО
Подразделения ВС Армении покидают боевые позиции и посты в направлении сел Сейсулан и Ярымджа Тертерского района.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом свидетельствуют кадры, распространенные в соцсетях.
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