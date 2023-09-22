Армяне покидают боевые позиции в селах Сейсулан и Ярымджа Тертерского района

Подразделения ВС Армении покидают боевые позиции и посты в направлении сел Сейсулан и Ярымджа Тертерского района.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом свидетельствуют кадры, распространенные в соцсетях.