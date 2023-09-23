Член Движения карабахских армян не видит альтернативы реинтеграции в правовое поле Азербайджана

Реинтеграция армянских жителей Карабаха в правовое поле Азербайджана - единственный путь для обеспечения их безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend член Движения карабахских армян Карина Ерицян.

"Те, кто еще мечтают о "независимости", должны понимать, что ситуация кардинально поменялась. Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора. В этом контексте реинтеграция армян Карабаха в правовое поле Азербайджана - единственный путь для обеспечения их безопасности. Армяне Карабаха должны понять, что их судьба зависит не от США, Франции, Армении и т.д., а от их самих. Заграница не поможет. Вместо этого необходимо проявить серьезный подход в деле реинтеграции и совместного проживания в Азербайджане", - добавила она.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.