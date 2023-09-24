Крах сепаратистского проекта в Карабахе - трагедия для дельцов от политики: примеры, факты

Автор: Акпер Гасанов

Среди самых разных комментариев, озвученных азербайджанскими и зарубежными политиками и политологами за последнее время, мне особо запомнился тот, что сделал российский журналист, политолог Максим Шевченко в телеграм-канале "Макс атакует!". Он справедливо и очень точно отметил, что "проект арцах" делал армянство глобальным игроком. По его словам, закрытие проекта - настоящая катастрофа для тех, кто вложил в него немалые деньги и эмоции.

"С разрубанием узла "карабахского кризиса" разные группы международного армянства и стоящие за ними геополитические центры силы, оказались в ситуации "почва ушла из под ног". Без "арцахского довеска" Армения стала просто небольшим государством с населением около 3 млн человек, зажатым между Турцией, Ираном, Азербайджаном и Грузией, никак не влияющим на стратегические расклады в регионе и в целом мало кому интересным из больших мировых игроков", отметил М.Шевченко.

Его правоту доказывает слишком многое. В том числе и то, что мы видим отчаянные попытки мирового армянства и циничных, ангажированных политиков на Западе, спекулировать проблемой, которой уже нет. То, что Франция и Германия играют в этой игре самую позорную роль продемонстрировало и последнее заседание Совбеза ООН. Оно закончилось полным фиаско анти-азербайджанских сил. Но и маски там были сорваны окончательно.

А потом мы увидели и то, что ЕСПЧ полностью удовлетворил требование правительства Армении и применил промежуточную меру в отношении Азербайджана. Об этом сообщает офис представителя по международным правовым вопросам. "Учитывая то обстоятельство, что создавшаяся в Нагорном Карабахе ситуация чревата серьезными нарушениями гарантированных Конвенцией по правам человека прав и несмотря на достигнутую 20 сентября договоренность о перемирии, 22 сентября ЕСПЧ удовлетворил обращение правительства Армении.

Особенно впечатлила фраза про "несмотря на достигнутую 20 сентября договоренность о перемирии". То есть, ЕСПЧ расписался в том, что ему важен был не результат, а формальный повод для очередной неуместной критики в адрес Азербайджана. Не удивлюсь если в конечном итоге окажется, что данное решение было принято ЕСПЧ заранее, до того, как Азербайджан начал анти-террористическую операцию.

В любом случае, ЕСПЧ ничего не сделало, чтобы осудить Армению за длившуюся более четверти века оккупацию 20% территорий Азербайджана, за несоблюдение ею 4 резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, за Геноцид в Ходжалы, за бомбежки мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны. Как, на фоне всего этого, не согласиться со словами Максима Шевченко?!

Мы же прекрасно помним и про то, что в Европарламенте, который давно "прославился" принятием анти-азербайджанских резолюций, все пропахло коррупцией. В частности, "Группа дружбы с Арменией" в Европарламенте находится на постоянной финансовой "подпитке" нескольких миллиардеров армянского происхождения, использующих влияние "своих людей" в высшем законодательном органе Евросоюза для осуществления коррупционных схем и отмывания грязных денег.

И было не удивительно, что по делу о незаконном лоббизме была арестована вице-президент Европарламента, гречанка Ева Кайли. Ее обвинили в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". Эта Ева Кайли являлась заместителем председателя Подкомиссии по обороне и безопасности Комиссии по внешним отношениям Европарламента, которая собирала подписи с призывом провести обсуждения, связанные с "ситуацией в Нагорном Карабахе".

Она поймана за руку, но в Европарламенте до сих пор немало пропахших армянским коньяком политиков. Есть они и в США. И в этой связи могу отметить, что мировое армянство понесло тяжелую утрату. Ведь, Роберт Менендес сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США из-за выдвинутых против него американскими силовиками обвинений в коррупции.

Сенатор и его армянская жена обвиняются по трём пунктам: заговор с целью взяточничества, заговор с целью мошенничества и сговор с целью вымогательства c использованием официального положения. При обысках у него и его супруги изъяли свыше $500 тыс. наличными, золотые слитки, люксовые автомобили и мебель. Вот она - цена услуг Менендеса, который давно был известен в качестве одного из главных лоббистов Армении и карабахских сепаратистов в США.

Ему подрбные остались еще в США, в том числе и в Конгрессе и в Сенате. Но их наличие не опровергает, а подтверждает тезис Максима Шевченко. Совершенно очевидно, что эти дельцы от большой политики и далее будут пытаться противодействовать мирным инициативам официального Баку, процессу реинтеграции карабахских армян. Именно пытаться. В результате же у них ничего не получится. Потому, что во главе Азербайджана стоит блестящий стратег, политический деятель мирового масштаба, Президент Ильхам Алиев.