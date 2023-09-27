Депутаты парламента и другие официальные лица Азербайджана посетили в Баку строящийся Парк Победы

27 сентября - в День памяти, депутаты Милли Меджлиса (парламент) и другие официальные лица Азербайджана посетили в Баку строящийся Парк Победы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, посетители возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк и почтили память шехидов.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.