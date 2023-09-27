https://news.day.az/politics/1601752.html Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом - ФОТО
Азербайджан отправил в Ханкенди еще один автомобиль с топливом - ФОТО
Центральные власти Азербайджана в очередной раз направили в Ханкенди гуманитарную помощь.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в Ханкенди направился еще один автомобиль с топливом.
Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
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