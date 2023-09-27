Руководство минобороны Азербайджана посетило строящийся Парк Победы - ФОТО - ВИДЕО
27 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства Азербайджана посетили строящийся Парк Победы в Баку.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
Руководство и группа сотрудников министерства возложили цветы к мемориальному камню у входа в парк.
Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.
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