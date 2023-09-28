Находящаяся в Ирландии с рабочим визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей ирландского парламента Шоном Офергейлом.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя председателя ММ, председатель Палаты представителей ирландского парламента выразил удовлетворение первым визитом спикера азербайджанского парламента в Ирландию. Председатель Палаты представителей отметил, что в ирландском парламенте ведется работа по созданию группы дружбы с Милли Меджлисом Азербайджана, и выразил уверенность в том, что это будет способствовать дальнейшему укреплению межпарламентских связей.

Спикер Сахиба Гафарова сообщила, что 20 сентября была достигнута договоренность о полном прекращении огня с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха. Согласно этому соглашению, соединения вооруженных сил Армении, незаконные армянские вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие, покинуть боевые позиции и военные посты и быть полностью разоружены. Она отметила, что в настоящее время этот процесс осуществляется.

Спикер Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге.