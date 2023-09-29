https://news.day.az/politics/1602289.html Преемник Менендеса изучит вопрос о поставках F-16 в Турцию
Преемник Менендеса изучит вопрос о поставках F-16 в Турцию
Новый глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин пообещал изучить вопрос о продаже Турции истребителей F-16, которой препятствовал его предшественник.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Кардин пояснил журналистам, что решение вопроса зависит от целого ряда факторов - не только от снятия Турцией возражений против вступления Швеции в НАТО.
Как отметил сенатор, ему нужно будет переговорить с администрацией по многим вопросам, потому что дело касается не только этого вопроса.
Ранее мы писали о том, что источник в Анкаре рассказал о возможной нормализации между Турцией и Арменией.
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