Преемник Менендеса изучит вопрос о поставках F-16 в Турцию

Новый глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин пообещал изучить вопрос о продаже Турции истребителей F-16, которой препятствовал его предшественник.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

Кардин пояснил журналистам, что решение вопроса зависит от целого ряда факторов - не только от снятия Турцией возражений против вступления Швеции в НАТО.

Как отметил сенатор, ему нужно будет переговорить с администрацией по многим вопросам, потому что дело касается не только этого вопроса.

Ранее мы писали о том, что источник в Анкаре рассказал о возможной нормализации между Турцией и Арменией.