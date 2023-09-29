Азербайджан поддерживает различные общины, чтобы защитить их религию и традиции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, в ходе своего выступления на конференции на тему "Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования".

Он отметил, что история модели сосуществования в Азербайджане очень древняя.

"Исторически представители разных религий комфортно жили и творили в Азербайджане. Это наш образ жизни. Всегда, говоря об Азербайджане, мы с гордостью говорим о толерантности нашего народа.

Наше государство относится ко всем общинам с заботой и вниманием. Азербайджан не обделяет поддержкой различные общины в сохранении своей религии, своих традиций и обычаев. Президент Ильхам Алиев во всех своих выступлениях отмечает, что сосуществование всегда присутствовало в Азербайджане, и это имеет для нас большое значение. Да, это все азербайджанские реалии", - добавил Р.Мобили.

Отметим, что 29 сентября в Баку при организации Фонда пропаганды нравственных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями проходит конференция на тему "Современные вызовы: азербайджанский пример сосуществования".