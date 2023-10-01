Азербайджан освободил армян Карабаха, находившихся в заложниках у сепаратистов

Антитеррористические мероприятия в Карабахе, длившиеся всего лишь день, устранили последнее препятствие на пути к мирному договору между Азербайджаном и Арменией. С момента окончания Первой карабахской войны, так называемые "власти" в Карабахе держали местное население в качестве заложников. Казалось, что итоги Второй карабахской войны должны были отрезвить сепаратистов, однако даже после капитуляции незаконный режим продолжал надеяться на возможный реванш.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Как отметил наш собеседник, вместо того, чтобы претворить в жизнь лозунги, с которыми Никол Пашинян пришел во власть, премьер-министр Армении стал заигрывать с радикально настроенной политической оппозицией, которая выступает против рационального соглашения с Азербайджаном.

"Терпение Азербайджана лопнуло после так называемых "выборов" в Карабахе 9 сентября. В результате антитеррористических мероприятий сепаратистский режим Карабаха был вынужден поднять белый флаг и выполнить требования азербайджанской стороны. Армянские незаконные вооруженные формирования выведены из Карабаха и больше не представляют угрозу безопасности Азербайджана, это действительно большая победа", - считает американский аналитик.

В заключении бывший посол США в Азербайджане отметил, что окончательное решение карабахского конфликта открывает путь к налаживанию дипломатических отношений между Баку и Ереваном.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.