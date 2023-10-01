https://news.day.az/politics/1602799.html Более 300 армянских сепаратистов объявлены в международный розыск
Более 300 армянских сепаратистов объявлены в международный розыск
Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
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