Более 300 армянских сепаратистов объявлены в международный розыск

Более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе, объявлены в международный розыск.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

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