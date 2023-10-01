На территории города Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), передает Day.Az.

Как отмечается, в некоторых административных зданиях, расположенных на территории города Ханкенди, обнаружено большое количество взрывных устройств.

"В ходе проверки административных зданий сотрудниками МВД были обнаружены ловушки, установленные незаконными вооруженными формированиями, а также оружие и боеприпасы.

В ходе операций, проведенных сотрудниками ANAMA, в трубах, расположенных при въезде на территорию, были обнаружены ручные гранаты. Кроме того, в ботинках, за шторами, в карманах военных жилетов, в подвале здания были обнаружены ручные гранаты и устройства-ловушки, содержащие различные боевые боеприпасы высокой взрывной силы. В то же время были обнаружены самодельные взрывные устройства, состоящие из минометных снарядов, осколочных бомб и боевых гранат ВОГ-17, предназначенные для подрыва с высоты и создания осколков в широком радиусе.

Обнаруженные устройства-ловушки были обезврежены сотрудниками Агентства, безопасность территорий обеспечена", - отмечается в сообщении.