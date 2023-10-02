Исполнительный директор Программы ООН впечатлена восстановлением освобожденных территорий

Я весьма впечатлена строительно-восстановительными работами Азербайджана в постконфликтный период.

Об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф во время выступления на мероприятии, посвященном "Дню населенных пунктов", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наша главная цель - создать для всех места поселения. Очень важно, чтобы в этой сфере экономика города была стабильной. Искренне хочу сказать, что я благодарена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он принял решение провести "Всемирный День населенных пунктов"", - добавила М.Мохд Шариф.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Сезюмов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".