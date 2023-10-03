Нет никаких препятствий для реинтеграции армянских жителей Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Как отмечается, нет никаких сомнений в том, что Карабах находится в пределах официально признанных границ Азербайджана.

Автор материала подчеркивает, что Европа и международное сообщество никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, таким образом, нет никаких юридически обоснованных причин выступать против реинтеграции армян Карабаха.

В статье также подчеркивается, что Азербайджан не вынуждает армянское население покидать регион.

"Баку предложил предоставить гражданство всем карабахским армянам, которые сложат оружие и прекратят политическую борьбу за независимость", - отмечает автор.

Напомним, что Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В связи с этим Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями Карабаха, 21, 25 и 29 сентября 2023 года встретился в городах Евлах и Ходжалы с представителями армянских жителей.

В ходе встреч были представлены планы Азербайджанской Республики по реинтеграции и проведены обсуждения вокруг этого.

Было отмечено, что реинтеграция осуществляется в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе Конституции, законов и международных обязательств Азербайджанской Республики.

Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности, гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.