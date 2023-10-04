https://news.day.az/politics/1603617.html Стал известен адвокат Араика Арутюняна - ФОТО
Стал известен адвокат Араика Арутюняна - ФОТО
Защита Араика Арутюняна будет осуществлена в соответствии с законами Азербайджана и требованиями международных конвенций.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил адвокат бывшего "главы" сепаратистского режима Араика Арутюняна Алов Сафаралиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре