Стал известен адвокат Араика Арутюняна

Защита Араика Арутюняна будет осуществлена в соответствии с законами Азербайджана и требованиями международных конвенций.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил адвокат бывшего "главы" сепаратистского режима Араика Арутюняна Алов Сафаралиев.

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