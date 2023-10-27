В Тбилиси заложен фундамент нового здания Азербайджанского драмтеатра имени Гейдара Алиева

В столице Грузии Тбилиси прошла церемония закладки фундамента нового здания Азербайджанского драматического театра имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в церемонии приняли участие премьер-министр Али Асадов, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, государственные деятели обеих стран, грузинские и азербайджанские общественные деятели, представители деловых кругов и СМИ.

Согласно проекту, общая площадь театра при строительстве составит 2 565 квадратных метров.

Новое здание театра будет завершено за счет реставрации исторического здания и расширения площади.

Сообщается, что театр рассчитан на 256 зрителей.