Арестован еще один виновник Ходжалинского геноцида - Рашид Бегларян.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Азербайджана.

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