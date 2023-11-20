https://news.day.az/politics/1615677.html Арестован еще один виновник Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
Арестован еще один виновник Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
Арестован еще один виновник Ходжалинского геноцида - Рашид Бегларян.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре