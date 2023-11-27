США видят реальную возможность для Азербайджана и Армении заключить мир, заявил журналистам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, сообщает Day.Az.

"Я думаю, здесь, как я уже публично сказал, мы видим реальную возможность для Азербайджана и Армении заключить перемирие. Нас воодушевляет то, что обе стороны разговаривают друг с другом напрямую и через посредников. И при этом мы видим реальную возможность для всего региона получить выгоду", - сказал он.

О'Брайен отметил, что если товары из Центральной Азии смогут поставляться через Азербайджан и Армению в Турцию, то это станет существенным стимулом для всех стран на этом торговом пути.

"И мы будем рады возможности стать частью этого процесса", - добавил он.

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