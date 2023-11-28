ПРООН продолжит работать совместно с Азербайджаном в области разминирования

ПРООН будет продолжать работать совместно с Азербайджаном в области разминирования в ближайшие годы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво, выступая на II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

"Поскольку женщины также подвержены опасности от наземных мин, они способны внести значительный вклад в их обезвреживание. Мы активно развиваем потенциал каждого гражданина Азербайджана для решения этой проблемы. При поддержке Европейского союза мы создали шесть групп для разминирования. Сегодня мы сертифицируем две из них, которые являются женскими. Это значимо для многих стран и для нас, и мы стремимся поделиться этим опытом с миром. Наши усилия в обезвреживании мин в Карабахе должны быть примером самоотдачи, привлечения финансовых ресурсов, знаний и глобального партнерства. Это задача, которую невозможно выполнить стране в одиночку", - отметила она.

Роккасальво также подчеркнула, что нужно развивать партнерство чтобы распространить по всему миру положительный опыт Азербайджана в области разминирования.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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