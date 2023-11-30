Обсуждено ведение регулярного политического диалога между Азербайджаном и НАТО

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, региональные и международные вопросы, а также процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и перспективы переговоров.

В ходе встречи была отмечена важность ведения Азербайджаном регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.

Джейхун Байрамов проинформировал о факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном менее чем за 24 часа, о шагах в направлении продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, на встрече были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, региональные и международные вопросы, а также процесс нормализации азербайджано-армянских отношений и перспективы переговоров.

В ходе встречи была отмечена важность ведения Азербайджаном регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между Азербайджаном и НАТО как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.

Джейхун Байрамов проинформировал о факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия, предпринятые Азербайджаном менее чем за 24 часа, о шагах в направлении продвижения процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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