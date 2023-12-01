Джейхун Байрамов обсудил региональную и международную безопасность с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 30-м заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным направлениям повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, вызовам, с которыми в настоящее время сталкивается ОБСЕ, а также вопросам региональной и международной безопасности.

Министр подчеркнул важность многосторонних платформ, в том числе ОБСЕ, для более эффективного подхода к сохранению соблюдения основных положений международного права, включая такие основные принципы, как территориальная целостность и суверенитет, и защите этих принципов.

На встрече были рассмотрены реалии, сложившиеся в постконфликтный период в регионе, восстановление освобожденных территорий и поэтапное возвращение вынужденных переселенцев на эти территории, минная угроза, как самое большое препятствие деятельности по реабилитации и возвращению, а также усилия Азербайджана по продвижению мирного процесса.

Джейхун Байрамов проинформировал генерального секретаря ОБСЕ о факторах, обусловивших локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном менее чем за 24 часа.

Было подчеркнуто, что как подтвердили представители международных организаций, в данном процессе отсутствовал факт насилия в отношении гражданских лиц, а что касается выезда армянских жителей с азербайджанских территорий, то ответственность за это лежит на Армении и сепаратистском режиме, находящемся под ее контролем.

В частности, была отмечена неприемлемость применения двойных стандартов, избирательного подхода в отношении основных принципов международного права, таких как восстановление территориальной целостности и суверенитета.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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