Автор: Байрам Эльшадов

Армянские политики первого эшелона приблизились к своеобразному рекорду. За весьма короткий срок им удалось побывать во многих западных столицах. Еще одной остановкой стал Вашингтон, где глава армянского совбеза Армен Григорян встретился с зампомщника министра обороны США Лорой Купер.

Пресс-релиз армянской стороны был весьма сдержанный и стандартный. Отмечалось, что стороны обсудили ситуацию в регионе, двусторонние отношения и военное сотрудничество. Но мы все прекрасно понимаем, что пресс-релизы могут не отражать реальность. Так для чего же поехал Григорян в США?

Конечно же, было две причины. Во-первых, продолжить разрыв с Россией и подтвердить проведение курса на Запад в своем внешнеполитическом развороте.

Второй момент - получить преференции от США за свою лояльность и преданность. Преференции, конечно же, Армения пытается получить в форме вооружения. Это позволяет сказать то, что Ереван пытается урвать любое вооружение у каждой страны. Что-то у Индии. Немного другого у Франции. А вот сейчас и США подключают к делу переворужения армянской армии. Конечно, большой вопрос, как это все будет работать с военной точки зрения. Но анализировать эту проблему не входит в наши цели.

Но не вызывает сомнения тот факт, что такая дискуссия велась. Как отреагировали на это в Пентагоне, предсказывать сложно. У оборонного ведомства США есть масса причин для того, чтобы не поставлять Еревану столь желанное вооружение. А в пользу того, что миссия Григоряна по выпрашиванию оружия завершится успехом, говорит то, что США в последнее время проводят весьма антиазербайджанскую политику.

Другой вопрос заключается в следующем. А как долго США будут делать вид, что верят в искренность Армении? Ведь рано или поздно Вашингтон поставит перед Ереваном сложный выбор. Или порвать с Москвой полностью или же потерять благосклонность США. Ведь потенциальная поставка американского вооружения Армении, на данный момент, несет для США большой риск.