Права и свободы западных азербайджанцев должны быть обеспечены

Армения должна однозначно обеспечить возвращение западных азербайджанцев на родину и обеспечить их права и свободы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил декан греческого университета в Салониках Панайотис Главинис во время выступления на Международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

"Каждый человек имеет право вернуться в свою страну. Но сегодня эти права нарушаются. Важно решить этот вопрос путем мирного диалога и судебного вмешательства", - добавил декан.

Отметим, что в Баку проходит Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение". В мероприятии принимают участие более 100 гостей из 30 стран.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

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