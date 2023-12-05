На освобожденных территориях Азербайджана полным ходом идут работы по разминированию.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы".

."В Агдаме от мин очищены 34,8 процента территории, в Физули - 33 процента, в Тертере - 27 процентов, в Ходжавенде - 6,5 процента, в Ходжалы - 16 процентов", - сказал Гусейнов

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров на освобожденные территории Азербайджана.

Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы".

В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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