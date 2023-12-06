В отличие от Армении, Азербайджан всегда выражал готовность к переговорам по мирному договору - МИД РФ
В Баку всегда выражали готовность к проведению встреч по мирному договору с Арменией.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в Армению.
"По поводу мирного договора мы направляли приглашения странам на встречу в Москве, и на полях многосторонних мероприятий в третьих странах. В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах. Возможно, они считают, что их советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то поинтереснее, получше, поэффективнее. Я думаю, что всегда нужно смотреть на предыдущий опыт и опыт соседей", - сказала она.
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