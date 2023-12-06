Мэтью Брайза ставит Азербайджан в пример всему миру

Восстановление Азербайджаном освобожденных земель должно служить примером для всего мира.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в кулуарах форума "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

"Наш вчерашний визит в Зангилан оставил глубокое впечатление. Я еще не видел таких масштабных темпов восстановления в Азербайджане, за исключением Барды и Агдама несколько лет назад. Я был впечатлен не только качеством строительства, но и стратегическим планом Азербайджана в восстановлении земель. Столько усилий было вложено в реконструкцию, целью которой является возрождение экономического и социального духа городов, а также создание более лучших условий жизни для бывших вынужденных переселенцев, чем те, что у них есть на данный момент здесь, в Баку", - отметил он.

Брайза подчеркнул, что все это стратегическое планирование, строительство и возвращение бывших вынужденных переселенцев происходит во время сохраняющейся проблемы наземных мин.

"Осуществление строительства и возвращение бывших вынужденных переселенцев продолжаются в условиях проблемы наличия наземных мин, потому что армянская сторона не предоставила точных минных карт.

Другим важным осознанием для меня стало то, что во всей современной истории, вероятно, никогда не было такого примера полностью разрушенной территории, которая скоро будет восстановлена. Эта цель Азербайджана должна служить примером для всего мира", - добавил бывший посол.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров на освобожденные территории Азербайджана.

Они принимают участие в форуме "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы".

В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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