Мирная стратегия Президента Ильхама Алиева: важный шаг к ее реализации

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан и Республика Армения разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Это те слова, которые народы наших стран должны были услышать давно, как минимум три десятилетия назад. В идеале же, конечно, было бы лучше и вовсе избежать конфликта, который откинул и Азербайджан и Армению в развитии на очень долгие годы и принес море крови, слез, страданий, сделал беженцами и вынужденными переселенцами сотни тысяч людей.

Но история не терпит сослагательного наклонения. Все происходит тогда, когда должно произойти. Ситуация должна созреть. Я сейчас, впервые за долгие годы, озвучу оптимистическую мысль о том, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет подписано в самое ближайшее время. Не важно кем и где. Важно, что оно откроет возможность для того самого долгожданного мира в регионе, о котором говорится в совместном заявлении Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения.

Содержание этого заявления уже распространили СМИ. Я же, для начала, напомню о том, что 30 ноября, в рамках работы госкомиссий по вопросам демаркации границы должна состояться встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Место встречи - граница между Газахским районом Азербайджана и Иджеванским районом Армении.

Это был предыдущий, большой шаг к миру между нашими странами. И особенно важно тут подчеркнуть, что он был сделан без участия посредников. Это ровно то, о чем всегда говорил, на чем всегда настаивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он предлагал прежнему руководству РА заключение мира на справедливых условиях, в рамках международного права. Оно отказалось.

В итоге, имела место четырехдневная апрельская война 2016 года, которая завершилась возвратом под наш контроль стратегически важных высот и 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий. А главное- рухнул миф о том, что армянская сторона может удерживать наши земли под своим контролем. Тогда стало ясно, что азербайджанская армия, ведомая Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым способна выполнять все поставленные цели.

А потом, после смены власти в РА, Азербайджан предложил официальному Еревану тоже самое- справедливый мир. Увы, мы снова тогда услышали отказ. Мы снова увидели провокации, которые не оставили Азербайджану выбора. Наша армия тогда вынуждена была продемонстрировать всю свою мощь и в течении 44 дней добилась исторической победы. Флаг Азербайджана был поднят в великой Шуше. Так сбылось главное обещание, данное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нашему народу.

Он доказал всему миру, что армяно-азербайджанский конфликт имеет военное решение. Безусловно, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые имели, но не реализовали возможность добиться достижения справедливого мира между Баку и Ереваном, оказались в очень неловком положении. Тем более, что был создан опасный, с точки зрения привыкших управлять конфликтами держав, прецедент.

Именно этим и объясняется поразительно аморальная позиция, к примеру, Франции, которая, нарушив все нормы приличия и принципы нейтральности, встала на сторону Армении, пытаясь добиться осуждения нашей страны, которая добилась возвращения своих земель. Парижу нет дела до мира в регионе, ему глубоко безразличны интересы азербайджанского и армянского народов. Он движим своими интересами.

Это ровно то, о чем Президент Азербайджана не раз заявлял с самых разных трибун. Он призывал Ереван договориться, сохранить жизни военнослужащим наших стран. Ведь и после 44-дневной войны под контролем карабахской хунты оставались Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд. Официальный Ереван заявлял, что не контролирует карабахских сепаратистов, нарушая тем самым ряд пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Все это снова не оставило Азербайджану выбора. Была проведена анти-террористическая операция, в результате которой полностью были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял священный триколор в освобожденном Ханкенди. Он снова призвал правительство Армении руководствоваться здравым смыслом, интересами региона, а не советчиков из разных столиц, которые продолжали и продолжают лелеять надежду на то, что между нашими странами вспыхнет новый конфликт, который эти страны будут тушить своим керосином.

И вот сегодня, после совместного заявления Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения появилась первая, большая надежда на то, что их планы не реализуются. Стороны, без участия посредников, услышали друг друга, сделали шаги навстречу друг другу. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает 2 азербайджанских военнослужащих.

Это - очень важный шаг. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз доказал, что для него жизнь и свобода азербайджанских военнослужащих стоит превыше всего. Именно поэтому он согласился на этот обмен, принеся радость в семьи тех, кого буквально вчера армянская сторона приговорила к пожизненному заключению.

При этом, вопреки воплям из различных столиц, наша страна не отпустила лидеров карабахской хунты. Их ждет справедливый суд. И в Армении, судя по публикациям в их прессе, многие будут только рады такому развитию событий. Ибо, эти персонажи виновны в преступлениях не только против нашего, но и против своего народа. Да, виновных в том, что так долго длился армяно-азербайджанский конфликт, унесший жизни тысяч людей, очень много. Но именно для того, чтобы в будущем не гибли граждане наших стран, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и настаивал на подписании мирного соглашения с Арменией. И сегодня, судя по всему, сделан большой и важный шаг к нему.