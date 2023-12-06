Вопреки планам мировых держав: итоги блестящей победы стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений. Само проведение такого форума стало возможным благодаря тому, что наша страна полностью восстановила свою территориальную целостность, свой суверенитет. Произошло это в результате блестяще спланированной и реализованной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Как справедливо напомнил глава нашего государства, в ходе антитеррористической операции не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре. "Мы сразу же заявили, что как только армянские вооруженные силы сложат оружие, мы прекратим операцию и предоставим им возможность для выхода. Операция продолжалась менее 24 часов, и, как только они сдались, операция была завершена", - напомнил Президент Азербайджана.

В этой связи хочу напомнить о том, что 20 сентября глава государства обратился к народу. Тогда еще Президент Азербайджана подчеркнул, что перед началом операции он дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, что армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не должно попасть под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено.

"Мы добились этого, используя высокоточное оружие, в то же время гражданское население почувствовало себя полностью застрахованным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. Одновременно было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру. Еще раз хочу сказать, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу. Азербайджанские солдаты и офицеры вновь проявили как высокий профессионализм, так и высокие моральные качества", - заявил тогда глава государства.

Тогда же он поведал и детали, свидетельствовавшие о попытках оказания давление на руководство Азербайджана со стороны США. Естественно, эти попытки, как и все прежние и все будущие, потерпели неудачу. "Я довел наши условия до государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который позвонил мне вчера. Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окопавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать все вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдем до конца, и враг знает нашу силу и решимость", - рассказал тогда Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

Он всегда был и остается честен с народом. Это редкое в нынешних условиях качество для политика. Мы видим, как в мире пошла мода на популистов, которые обещают своему народу очень многое, но в итоге не дают и сотой доли обещанного, при этом безостановочно изыскивая виновных в случившемся где угодно. На этом фоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев, являющийся примером политического деятеля, способного достигать всех поставленных целей, очень сильно выделяется.

Да, мировые державы предпочитают иметь дело именно с марионетками и популистами, которые банально обманывают свой народ. И им, конечно же, сложно оппонировать такому политическому деятелю, как Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Который точно знает, что, как и когда нужно делать. Который готов противостоять планам ведущих мировых держав, когда дело касается национальных интересов Азербайджана.

Кто, кроме главы нашего государства, может заявить о том, что возглавляемая им страна установила справедливый мир в регионе и сделала это военным путем, доказав ошибочность планов, приоритетов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ США, России и Франции? Ответ очевиден - никто. Как никто, кроме Азербайджана, не сумел добиться полного восстановления своей территориальной целостности.

Не смогли этого сделать не Грузия, не Молдова, не Украина. При том, что им оказывалось и оказывается огромное содействие со стороны стран Запада. Азербайджан же добился исторической победы, опираясь на свои собственные силы и даже преодолев политическое давление на себя. И сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно рассказал об этой ошибке мировых держав.

"Мы доказали, что все три страны ошибались. Несмотря на историю государственности, международный опыт и их членство в Совете Безопасности ООН, они ошибались. Это была неверная оценка. Это был месседж Азербайджану, что если вы попытаетесь прибегнуть к разрешению конфликта военным путем, вы этого не добьетесь. Но мы доказали, что у этого конфликта есть военное решение. Этот конфликт был разрешен 3 года назад", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Благодаря личной смелости, патриотизму, блестяще продуманной и реализованной стратегии и тактике которого наша страна добилась исторической победы, в результате которой государственный флаг Азербайджана реет на всей территории нашего государства. Мечта сотен тысяч азербайджанцев стала явью. И теперь все они готовятся к возвращению на свои освобожденные земли, восстановление которых, превращение которых в жемчужину всего региона станет еще одним великим достижением нашего народа, нашей страны под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.