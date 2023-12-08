Двери Азербайджана всегда открыты для представителей международных ведомств

При обращении представителей международных ведомств, двери Азербайджана всегда открыты для них.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что заметив какое-то предвзятое отношение, обсуждение его также проходило открыто.

"Наши обсуждения и в этот раз будут открытыми. Какой бы вопрос ни поднимали международные организации, мы публично доведем его до сведения общественности. Мы также пригласим прессу, пусть они тоже участвуют в этих процессах. Мы создаем условия на всех этапах, но некоторые не пользуются ими, а верят каким-то измышлениям, услышанным от кого-то. Подобные жалобы мы не примем. Однако иногда учреждения сосредотачиваются на вопросах, имеющих политическое значение", - добавил М.Панахов.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Согласно распоряжению, Центральная избирательная комиссия Азербайджанской Республики должна обеспечить проведение внеочередных президентских выборов на 7 февраля 2024 года и в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

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