Скончался экс-посол Азербайджана в Китае

Бывший посол Азербайджана в Китае Яшар Алиев скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает в пятницу Day.Az, известный дипломат скончался сегодня вечером.

Напомним, что Яшар Алиев родился в 1948 году в Баку.

Являлся членом Милли Меджлиса I и II созывов, заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджана, заместителем председателя Верховного Совета Азербайджана.

Яшар Алиев долгие годы возглавлял дипмиссии нашей страны в странах Азии. С 2002 по 2011 годы был послом Азербайджана в Китае, также в различные периоды возглавлял дипмиссии в Южной Корее, Монголии, Вьетнаме и КНДР.

Отметим, что Яшар Алиев является отцом уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

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