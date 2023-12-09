Определена дата приема документов от организаций, желающих провести "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане
Определена дата приема документов, представленных на аккредитацию организациями, которые намерены провести "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Согласно календарному плану, документы будут приниматься до 18 января 2024 года.
Отметим, что 7 декабря глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.
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