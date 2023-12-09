Определена дата приема документов от организаций, желающих провести "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Определена дата приема документов, представленных на аккредитацию организациями, которые намерены провести "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно календарному плану, документы будут приниматься до 18 января 2024 года.

Отметим, что 7 декабря глава государства Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!