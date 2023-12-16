Золото Франции – откуда оно берется?

Автор: Лейла Таривердиева

16 декабря 1952 года Генассамблеей ООН была принята резолюция "Право народов и наций на самоопределение" номер 637 (VII). Та самая, которой много лет пытается оправдать свои преступные деяния Армения. На самом деле резолюция касалась темы колониализма и колониальных народов, а не права на отторжение территорий у суверенных государств. Армянский народ уже самоопределился, получив независимость от советской державы. А считал он себя колонией Москвы или нет, это уже его личное дело.

Несмотря на попытки некоторых стран с не оформившейся государственностью извращать смысл одного из немногих судьбоносных для человечества решений, принятых ООН, резолюция о праве на самоопределение сыграла важную роль в судьбе многих народов мира. Принятая же 14 декабря 1960 года ГА ООН Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам положила конец колониальной эпохе.

Однако во многих случаях деколонизация оказалась лишь формальностью, а бывшие колонии, обретя независимость и войдя в ООН, остались под негласным управлением бывших колонизаторов. Они так и остались сырьевыми придатками держав с той лишь разницей, что последние не просто грабят их недра, а подкрепляют это межгосударственными договорами.

В связи с очередной годовщиной Декларации в Женеве прошла международная конференция на тему "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой. В итоговой декларации встречи была особо подчеркнута наряду с другими проблемами реализация Францией в соответствующих странах продуманной стратегии слабого экономического развития. Эта стратегия заключается в поддержке продовольственной зависимости населения бывших колоний от "метрополии" (более 80 процентов продуктов питания поступает из Франции), высокой стоимости жизни, уровня бедности (50 процентов населения Французской Гвианы, например, живет за чертой бедности) и так далее. Нищета, безработица и отсутствие перспектив способствуют развитию в этих странах криминальной среды и наркомании.

Декларация обширна и содержит в себе горькие моменты. Более шестидесяти лет вроде бы освобожденные народы Африки продолжают жить, ожидая прибытия французских кораблей с продовольствием, хотя их страны буквально стоят на несметных богатствах. Неоколониализм - это не политическая зависимость, а экономическая удавка, которая не дает вздохнуть африканцам. Их ископаемые ресурсы скупаются французами за бесценок. Тем временем сама Франция продает свою продукцию бывшим колониям втридорога. Как отмечают эксперты, Африка стала для Парижа крупнейшим рынком сбыта продукции по завышенной цене. Во многих из постколониальных стран Франция является практически единоличным инвестором, не подпуская к добывающей отрасли компании других стран. А добывающая отрасль - это то, что в западной Африке реально работает. А работает, потому что нужно Франции. Эта страна фактически существует за счет ресурсов колоний, самые стратегически важные ресурсы идут оттуда. Все помнят, что случилось, когда Нигер отказал французам в уране. На уране держится вся французская энергетика, и, не сумев уговорить бывшую колонию, Макрон бросился по миру в поисках замены. Добежал аж до Центральной Азии.

Золотой запас Франции, не имеющей собственных месторождений, так же формируется за счет бывших африканских колоний. Здесь можно хозяйничать и спокойно грабить, не ожидая проблем. А сами страны "французской" Африки живут в нищете. Регион Сахель очень богат, но метрополия не стремится вкладывать в развитие доминионов. Только в 2020 году был принят долгожданный законопроект о прекращении использования в восьми западноафриканских странах франка КФА - западноафриканской валюты, контролируемой французским казначейством.

Франция, не имеющая золотоносных месторождений, занимает 4-е место в мире с 2437 (данные за 2-й квартал 2023 года) тоннами золотых запасов. Золото составляет почти 65 процентов ее золотовалютных резервов. Между тем, Республика Мали, являясь 4-м в мире производителем золота, остается при этом самой бедной страной Африки и одной из самых бедных стран мира. Объемы золота в Мали оцениваются почти в 1 процент от мировых запасов, бокситов - в 3 процента. Здесь ежегодно добывается 50 тонн золота, но подземные богатства не служат малийцам, а обеспечивают финансовую безопасность метрополии. 60 процентов населения Мали не имеет доступа к медицинской помощи. Клиники есть только в крупных городах, а основная часть населения получает медпомощь в Обществе Красного Креста. Помимо местной коррупции, причина такого положения заключается в заинтересованности главного инвестора Западной Африки в сохранении зависимости бывших колоний. Как не странно, даже постоянные перевороты, наркомания и рост криминала на этом пространстве тоже в интересах французской стороны, потому что эти явления тормозят национальное пробуждение народов. В случае установления стабильности, появления чистоплотных инвесторов и партнеров Мали может быстро пойти вверх.

Как и Республика Чад. Чад занимает пятое место в Африке и двадцать первое место в мире по площади. Это большая и очень богатая недрами страна. Здесь есть нефть, газ, золото, железо, уран. Несмотря на это, Чад является одной из беднейших стран мира, в чем велика "заслуга" Франции. Эта страна практически полностью контролирует экономику Чада, в том числе почти весь нефтяной рынок, и использует все это для развития собственной экономики.

Сегодня страны "французской" Африки одна за другой стараются выйти из-под французского влияния. Дело даже не в страшном колониальном прошлом, о котором эти народы хранят память. Дело в будущем, которого французское вмешательство их лишает. Остальной мир уходит вперед, а Западная Африка продолжает жить в бедности, имея все возможности изменить ситуацию. Преференции в виде возможности перебраться во Францию - это лишь один из способов лишить бывшие колонии правильных ориентиров.

Кстати, на днях Национальная ассамблея Франции отклонила законопроект об иммиграции, спущенный из Елисейского дворца. Правые, левые и национал-популисты проголосовали против.