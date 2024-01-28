Акция протеста азербайджанской диаспоры перед посольством Армении в Гааге

Перед посольством Армении в Гааге (Нидерланды) прошла мирная акция протеста, организованная совместно Объединением азербайджанских женщин Европы "Ана Вэтэн" и Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса (БАК).

Как сообщает Day.Az, участники акции выразили протест против непредоставления карт мин, заложенных Арменией на территориях Азербайджана, долгие годы находившихся под армянской оккупацией, подчеркнули, что эти мины и сегодня становятся причиной гибели мирного населения. Они потребовали положить конец минному террору, который в настоящее время является одной из самых серьезных угроз в мире.

Участники акции подчеркнули, что настало время принять решительные меры для того, чтобы положить конец минному террору. Было отмечено, что мины приводят к многочисленным человеческим жертвам в зонах конфликтов и создают препятствия для постконфликтного восстановления.

Участники акции, собравшиеся перед посольством Армении в Гааге, держали в руках плакаты с лозунгами "Мины Армении убивают мирных жителей", "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны", "Армения отвергает мирный выбор", призвали Иреван поддержать мир, предоставить минные карты.

Участники акции надеются, что Международный суд (İCJ) - высший орган юстиции ООН - услышит их правый голос.

Цель акции - привлечь внимание международного сообщества к тому, что минный террор представляет очень серьезную угрозу будущему нашей планеты, к проблеме загрязнения Арменией территорий Азербайджана минами, потребовать от этой страны предоставить карты минных полей в Карабахе.

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