Арсенал армянского вооружения найден в Ходжавенде

В ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, были обнаружены снаряды.

Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудниками полиции в построении, расположенном в районе села Киш, были обнаружены 56 артиллерийских снарядов различного калибра, 16 танковых снарядов.

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