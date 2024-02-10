https://news.day.az/politics/1636124.html Арсенал армянского вооружения найден в Ходжавенде - ВИДЕО
Арсенал армянского вооружения найден в Ходжавенде - ВИДЕО
В ходе мероприятий, проведенных на территории района сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, были обнаружены снаряды.
Об этом Day.Az сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудниками полиции в построении, расположенном в районе села Киш, были обнаружены 56 артиллерийских снарядов различного калибра, 16 танковых снарядов.
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