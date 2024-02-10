Зло и ложь ОБСЕ

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Вчера в 19.00 миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по прошедшим в Азербайджане 7 февраля президентским выборам собралась в отеле "Baku Marriott Hotel Boulevard" для подведения итогов работы. Были выслушаны отчеты каждого наблюдателя, и выяснилось, что количество нарушений, выявленных представителями БДИПЧ ОБСЕ, в итоговом подсчете составляют всего лишь 3 процента от общего числа зарегистрированных фактов.

3 процента "нарушений" и 97 процентов полного соответствия не только законодательству Азербайджана, но и принципам, нормам международного права, а также подписанным страной международным конвенциям, соглашениям, договорам и т.д.

... В мире политики и дипломатии наблюдение за выборами становится ключевым моментом в оценке демократических процессов. Однако, как часто бывает, за блестящим фасадом деятельности международных наблюдателей скрывается нечто гораздо менее привлекательное, грязное и отталкивающее - политическая манипуляция и игра в интересах.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), будучи важным игроком в этой сфере, должна была бы выступать в роли объективного арбитра, просвещая мир своими наблюдениями. Однако последние события, связанные с обнародованным отчетом Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по прошедшим в Азербайджане 7 февраля президентским выборам, подвергают эту организацию справедливому сомнению.

В деле наблюдения за выборами важна не только сама процедура голосования, но и подход к анализу полученных данных. К сожалению, как показывает последний отчет ОБСЕ, вместо объективного анализа реальных событий, мы имеем дело с предвзятым подходом, ориентированным на ожидаемый результат.

Вчерашнее собрание наблюдателей ОБСЕ в отеле "Baku Marriott Hotel Boulevard", где они отчитывались друг перед другом, а также посредством онлайн-переговоров перед своими кураторами из США, стало своеобразным символом того, каким образом политические интересы перекликаются с официальными отчетами. В конечном итоге, налицо была непропорциональная доля положительных оценок - около 97% - при всем негативе в размере 3%, что кажется несколько удивительным в контексте сложившейся политической ситуации.

Что касается самого "отчета", то он изобилует признаками коллективного когнитивного диссонанса, выраженного не только в полнейшем непонимании нынешней общественно-политической ситуации в Азербайджане, но и откровенными лживыми ремарками, подтасовками, и что совершенно парадоксально - ярчайшей мизантропией, где вымысел и селективное отношение к принципам международного права перемеживается с бредом.

Прямая цитата из отчета: "Выборы прошли в ограниченной обстановке, и хотя были эффективно подготовлены. Критические голоса и политические альтернативы в основном отсутствовали. Хотя в избирательной кампании приняли участие еще 6 кандидатов, ни один из них убедительно не бросил вызов политике действующего президента".

Что еще требуется, господа наблюдатели? Эффективная подготовка, а дальше уже каждый кандидат выходит со своим позиционным материалом. Хотя о чем речь? Чтобы мы не сделали, сколько бы не было зарегистрировано кандидатов от различных партий, какие бы у них не были платформы, для наблюдателей ОБСЕ это не будет иметь никакого значения. Итог будет один - политическая ангажированность и заранее выписанный результат.

Как сказал когда-то философ Жан-Жак Руссо: "Всякое правление, которое не основано на знании народа, бесполезно и неправильно". И здесь стоит задаться вопросом: основывались ли отчеты ОБСЕ на реальных фактах, видимых наблюдателями на месте, или они были скроены под диктовку внешних сил?

О да, судьи - в конкретном случае миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ могут быть невежами, субъективными, но при этом они остаются наблюдателями.

Представьте себе этот процесс, как заказ на создание фильма: сценарий написан, роли распределены, и каждый актер знает свою реплику. Независимо от того, сколько кандидатов выставлено, какие у них платформы и партии, все это играет второстепенную роль. Главное - это политическая ангажированность и уже заранее выписанный результат. И вот мы видим, как наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, следуя указаниям своих кураторов, а точнее закулисных заказчиков и политических "больших боссов", активно выстраивают свои отчеты в соответствии с этим заданным сценарием.

Нет ничего труднее, чем быть объективным, особенно когда ты имеешь дело с людьми, которые не понимают значение этого слова. И в данном случае, политическая игра и манипуляции, скрытые за фасадом международной демократии, делают задачу наблюдателей за выборами чрезвычайно сложной.

Однако, вопрос о том, слышали ли наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ о понятии консолидации общества в критически важный момент для государства, остается весьма актуальным. Ведь как можно говорить о правдивом и объективном анализе выборов, если отсутствует понимание того, какие процессы происходят в обществе и как они влияют на политическую ситуацию в Азербайджане?

В результате, наблюдатели ОБСЕ стали актерами в убогом, третьесортном театральном представлении, чем независимыми арбитрами, кои должны были подготовить объективный, правдивый отчет о процессе внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Давайте посмотрим правде в глаза: отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане больше похож на хореографированный танец, чем на объективный анализ. Он столь же подготовлен и запрограммирован, как и робот, который выполняет команды своих хозяев. Не имеет значения, что происходит на самом деле - важно лишь, что хотят увидеть кураторы из США.

Правда непоколебима и всегда находит выход. Но кажется, что наблюдатели ОБСЕ забыли этот принцип, затерявшись в политических махинациях и играх в интересах. Они предпочитают играть роль слепых критиков, которые не видят очевидного, а предпочитают танцевать под музыку своих кураторов.

Опять же, а как насчет понятия консолидации общества? Да, действительно, кажется, что наблюдатели ОБСЕ ни о чем не слышали, кроме как о том, что им сказали. Их миссия сводится к следованию указаниям и оправданию предвзятых решений, а не к объективному анализу и поиску истинной правды.

Давайте просто назовем вещи своими именами: отчет ОБСЕ - это не более чем инструмент политической манипуляции.

Ведь справедливость - это не то, что делают, а то, что видят. Но наблюдатели ОБСЕ предпочитают закрывать глаза на реальность, чтобы оправдать свои предрассудки, лживость и предвзятость.

Так что пока наблюдатели ОБСЕ будут играть в эту игру политической манипуляции, настоящая правда о выборах в Азербайджане все равно не останется скрытой за фальшивыми улыбками и пустыми словами псевдонаблюдателей.

Правда всегда находит выход, и рано или поздно она преодолеет преграды ложных отчетов и предвзятых мнений.

Истинное светило не ярче всего в блеске, но в борьбе с тьмой.

И скорее всего, отчет ОБСЕ - это всего лишь отражение сложной реальности, где политические амбиции и интересы иногда перевешивают объективность и правдивость.

Но, возможно, в этом бесконечном механизме политической игры есть место и надежде. Возможно, истинная правда в конце концов пробьется сквозь этот политический мрак и принесет с собой свет и прозрачность в мир выборов и демократии.

Истинная правда о выборах в конечном итоге пробьется сквозь этот политический мрак БДИПЧ ОБСЕ, но для этого необходимо обратить внимание на истинные ценности демократии и принципы объективности в наблюдательных миссиях.

Несмотря на все сложности и противоречия, связанные с отчетами ОБСЕ и их политической мотивацией, в конечном итоге правда и справедливость восторжествуют.

Ведь, как сказал Альберт Эйнштейн, "правда в конце концов всегда выигрывает, потому что она непоколебима".