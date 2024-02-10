Автор: Акпер Гасанов

"Франция готова внести свой вклад в урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном".

Об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, находящимся с визитом во Франции.

Уже весело. Дальше было еще более забавно наблюдать за попытками главы МИД Франции претендовать на то, чему эта страна давно уже не соответствует - статусу нейтрального и честного арбитра.

Сежурне, понятное дело, отметил, что Париж поддерживает посреднические усилия Евросоюза и США в сфере регулирования отношений между Азербайджаном и Арменией. Как бы и Баку не против такого формата. Глава Совета ЕС Шарль Мишель, как известно, поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с переизбранием на пост главы государства. На фоне трусливого и мелочного молчания президента Франции Эммануэля Макрона, который позорит не только себя, но и всю свою страну с ее традициями дипломатиями, шаг Макрона выглядел более, чем правильным.

Официальный Баку никогда не возражал против участия Мишеля в роли посредника, о чем ему было сообщено и на сей раз. После чего глава Совета ЕС высоко оценил "приверженность Азербайджана возобновлению трехсторонней встрече Брюссельского процесса для продвижения стабильного и процветающего Южного Кавказа".

Так что, тут все более, чем понятно - Баку не против Брюссельского формата.

Но в нашей стране с изумлением наблюдают за попытками официального Парижа напомнить о себе, да еще и в роли стороны, предлагающей посреднические услуги. Все же помнят, что был уже момент, когда Макрону разрешили присутствовать в переговорах между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. То была четырехсторонняя встреча, в которой, помимо лидеров Азербайджана и Армении, участвовал и Шарль Мишель.

По ее итогам Пашинян признал территориальную целостность азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Сделал он это вопреки планам Макрона, который потом и не скрывал своего разочарования, договорившись даже до утверждения, что он продвигает интересы Армении даже больше и лучше, чем Воваевич. По сути, это ведь и было очередное признание того, что макроновская Франция не имеет никакого морального права претендовать на роль посредника.

И не удивительно, что Азербайджан отказался участвовать во встрече с руководством РА в испанской Гранаде. Официальный Баку указал на то, что такой формат нас не устраивает именно по причине того, что в нем присутствует президент Франции. Соответственно, когда сейчас Мишель предложил новую встречу, но без присутствия на ней французского лидера, в Баку возражать не стали.

И Стефан Сежурне не может не знать всего этого. Он прекрасно знает и то, что Макрона, как известно, армяне Франции имеют Манвелом. Как-то совсем не намекает данный факт на соответствие действующего главы французского государства роли беспристрастного судьи в армяно-азербайджанском переговорном процессе. Безусловно, этого не может не понимать новый глава МИД Франции, который пришел на смену Катрин Колонне.

Мадам Катрин, как мы помним, также замаралась в защите государства-оккупанта азербайджанских территорий по самую макушку. Да и новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь также открыто занимал и занимает проармянскую позицию. Он является большим другом и открытым гомосексуалистом. А Стефан Сажурне - это сожитель Атталя. Со всеми вытекающими, в виде его позиции в армяно-азербайджанского примирения, последствиями.

Так что, все попытки новоявленного главы МИД Франции представить свою страну в роли государства, имеющего перспективы посредника, мягко говоря неуместны. Ведь Франция, в период президентства Макрона, совершила чудовищно огромное число антиазербайджанских шагов. Достаточно вспомнить хотя бы попытки Макрона, в том числе используя наглую ложь, воспрепятствовать освобождению наших земель от оккупации в ходе 44-дневной войны.

А ведь были и иные провокации, включая позорную резолюцию Сената Франции о признании "независимости" "арцаха", и попытки осуждения Азербайджана за проведение антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. Да, официальный Париж давно и прочно закрепил за собой статус государства, поддержавшего оккупацию наших земель, поощрявшего армянский сепаратизм и терроризм, а теперь еще и надувающего дырявый шаг армянского "реваншизма". С учетом всего этого, в Баку могут ответить на предложения главы МИД Франции пожеланиями предохранятся от всего самого разного и неприятного в долгом и совместном с РА, эротическом путешествии.