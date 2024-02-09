Как посольство США в Ереване скорбило об убийце азербайджанцев

Автор: Акпер Гасанов

Это больше, чем скандал. Это открытое покровительство преступнику, сепаратисту, убийце азербайджанцев со стороны посольства США в Армении. Именно так и никак не меньше. Ведь, американское дипломатическое представительство в Ереване не постеснялось выразить соболезнования в связи с кончиной Гагика Гиносяна, которого армянские СМИ называют "участником арцахской национально-освободительной борьбы".

Да, попутно его называют еще и основателем и художественным руководителем традиционного ансамбля песни и танца "Карин", заслуженным деятелем армянской культуры Гагика Гиносяна. Но то, что Адольф Гитлер когда-то был художником не отрицает того, что это был тот, кто виновен в самой кровавой войне в истории человечества. Так и тут. И вряд ли в посольстве США в РА это не понимают.

"Мы с прискорбием узнали о безвременной кончине Гагика Гиносяна, давнего коллеги посольства США. В 2010 году г-н Гиносян в сотрудничестве с "Фондом защиты культурных ценностей" посла США реализовал замечательный проект, направленный на сохранение армянских этнографических танцев. От имени посольства США выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам господина Гиносяна", - говорится в сообщении.

Давайте вместе напомним кровавые страницы биографии этого персонажа. Уроженец грузинского Ахалцихе, он участвовал в Первой Карабахской войне, то есть был оккупантом азербайджанских территорий. В захватнической войне против Азербайджана он участвовал в качестве бойца отряда под командованием Леонида Азгалдяна, который в 1991 году, на пару с Овсепом Овсепяном, основал "армию освобождения арцаха"- незаконное вооруженное формирование, просуществовавшее до того, как в сентябре минувшего года в Карабахском экономическом регионе не была проведена однодневная анти-террористическая операция.

И это при том, что вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований требовали 4 резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции ПАСЕ. Но, Армения проигнорировала эти резолюции, а санкций против нее введено не было. Стало быть есть основания утверждать, что США являются государством, которое никак не подействовало торжеству международного права, мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Наоборот, против Азербайджана была применена дискриминационная 907-ая поправка. Кроме того, США ежегодно выделяли официальную помощь карабахским сепаратистам. И это при том, что США были страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ. То есть государством, которое должно было занимать нейтральную и справедливую позицию. В итоге, не было ни нейтралитета, ни справедливости с их стороны.

Наоборот, США всегда настаивали на том, чтобы Азербайджан, реализовывая крупные региональные проекты, прокладывал бы их через Армению. Также США требовали, чтобы Азербайджан предоставил карабахским сепаратистам какой-то "статус". Даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Госдеп США продолжал делать заявления, доказывающие полное непонимание американской стороной новых реалий.

И вот сейчас мы видим, что посольство США в Армении выражает соболезнование в связи с кончиной военного преступника, который участвовал в оккупации Агдере, Лачина, Кяльбаджара. Его руки были по локоть в крови азербайджанцев. Но это не помешало посольству США в РА сотрудничать с Гагиком Гиносяном и даже выражать соболезнование в связи с его кончиной.

Никогда посольство США в Азербайджане не выражало соболезнования в связи с кончиной кого-либо из Национальных Героев Азербайджана, скончавшихся в ходе 44-дневной войны. А ведь Азербайджан вел освободительную войну, на своей, официально признанной США, территории. Но мы так и не услышали от посольства США в Баку поздравлений в связи с восстановлением суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Хотя имело место торжество международного права! Вот, как в США бесстыдно демонстрируют готовность проводить политику пресловутых "двойных стандартов". В Азербайджане все это видят. Мы делаем выводы и из того очевидного факта, что прежний и нынешний посол США в Азербайджане так и не посетили Шушу, Ханкенди и иные освобожденные территории нашей страны. При этом, посольство США в Ереване нашло время, чтобы выразить соболезнование в адрес того, кто участвовал в оккупации наших земель. Сказать, что это аморализм- значит ничего не сказать. Но именно аморализмом и "двойными стандартами" пронизана вся внешняя политика Соединенных Штатов, которые переживают ныне период резкого падения своего авторитета в мире. И тут одно вытекает из другого.